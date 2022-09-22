Події

15:20 22.09.2022

Нацагентство держслужби незабаром розпочне роботу над Кодексом публічної служби – голова НАДС

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Нацагентство держслужби незабаром розпочне роботу над Кодексом публічної служби – голова НАДС

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) найближчим часом почне працювати над створенням Кодексу публічної служби, повідомила голова НАДС Наталія Алюшина.

"Найближчим часом ми почнемо працювати над Кодексом публічної служби", - сказала Алюшина на Рішельє-форумі публічної служби у четвер.

Вона зазначила, що дискусії щодо напрацювання такого документа вже було проведено з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком. Інших деталей про Кодекс публічної служби Алюшин не повідомила.

Теги: #надс

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