Окупанти перестали випускати чоловіків з окупованої частини Запорізької області – мер Мелітополя

Російські окупанти припинили пропуск молодих чоловіків з окупованої частини Запорізької області в бік обласного центру, що може бути пов'язане з планами щодо їх мобілізації, повідомив міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Уже сьогодні на ворожому блокпосту у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в бік Запоріжжя. І така практика триватиме. Мета окупантів – мобілізація наших чоловіків як "гарматного м'яса" на фронт", - написав Федоров у телеграмі в четвер.

Він нагадав, що у 2014 році окупанти влаштовували "справжнє полювання на чоловіків" у зайнятих ними районах Донецької та Луганської областей. "Так само вони вчинять і на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - додав мер.

У зв'язку з цим він рекомендував усім чоловікам до 35 років негайно залишити окуповану територію через Крим у бік Грузії. " Необхідно вже зараз або намагатися виїжджати в бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – у бік Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" - написав Федоров.