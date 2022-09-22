Події

12:23 22.09.2022

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

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В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

Київський міжнародний інститут соціології відзначає багаторазове падіння частки охочих виїхати на постійне проживання до США чи країн ЄС у разі отримання громадянства цих країн з осені 2020 року.

"У жовтні 2020 року КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування, де серед іншого ставилося запитання "А якби вам зараз без умов надали громадянство США або ЄС, ви поїхали б для постійного проживання в ці країни?". На той момент 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати за кордон... У вересні 2022 року ми повторно поставили це запитання... Частка тих, хто готовий виїхати жити в США/ЄС, знизилася в чотири рази - з 28% до 7%, водночас із 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати", - йдеться в пресрелізі за результатами дослідження.

Водночас у КМІС зазначають, що наразі близько 10% дорослих українців перебувають за кордоном як біженці. "Утім, навіть якщо половина з них відповіли б "так" на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хоче повернутися додому, тобто відповідей "так" було б, скоріш за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним – з 28% до близько 13%", - наголошується в пресрелізі.

Згідно з результатами дослідження, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення (90-92%) не хотіла б виїжджати за кордон.

У віковому розрізі молодші респонденти більшою мірою готові емігрувати, але насправді серед усіх вікових груп абсолютна більшість (не менше ніж 84%) не хотіли б виїжджати жити до США/ЄС. "У 2020 році практично половина (46%) молоді до 30 років хотіла б виїхати, зараз – 13%", - наголосили у КМІС.

Опитування проводили 7-13 вересня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів з усіх регіонів, підконтрольних Україні до 24 лютого, воно не охоплювало громадян, що виїхали за кордон. Статистична похибка вибірки за звичайних обставин (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% – для показників, близьких до 5%. За умов війни до похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.

Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1136&page=1

Теги: #опитування #кміс #еміграція

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