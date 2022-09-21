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09:33 21.09.2022

Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

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Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію, та закликав притягти Росію до відповідальності за те, що вона намагається "зробити захист від голоду не правом, а привілеєм".

"Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози. А будь-яка держава, яка провокує голод, пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію", - сказав Зеленський під час засідання з питань продовольчої безпеки, яке відбувається на полях 77-ї Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський заявив, що "Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати".

"Ми цього категорично не сприймаємо. Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності. Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", - наголосив він.

"Це позиція України. Це позиція нації, яка втратила мільйони людей унаслідок голодоморів. Тому ми особливо відчуваємо, що насправді означають слова "продовольча безпека". Що таке право на захист від голоду. Що таке право на їжу", - сказав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3344

Теги: #оон #зеленський

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