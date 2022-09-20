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16:51 20.09.2022

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

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Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

Проведення так званих референдумів в ОРДЛО та в тимчасово окупованій Херсонській області нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації своїх територій, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія може призначати "референдуми" та інші подібні провінційні театральні вистави на будь-які дати – для України це не має значення. І в плануванні наших дій щодо деблокади це нічого не змінює, як не змінює і для партнерів. Усі наші території, включно з Херсоном, Кримом, Донецьком і Луганськом, були і залишаються українськими за міжнародним правом, а наші дії на них легітимні й відповідають концепції оборонної війни", – сказав Подоляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за його словами, сам по собі "референдум" у розпал активних бойових дій і активного контрнаступу "має не просто абсурдний вигляд, а винятковий - у стилі особливої російської ідіотії останніх днів".

"Немає ні юридичних, ні фізичних можливостей у них. Лише чиста примітивна пропаганда", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП також нагадав, що РФ уже мала намір провести подібну схему на Харківщині.

"І ми бачимо результат. Їхня явка на псевдореферендум пішла у від’ємні значення. Чи очікувати того самого на інших тимчасово окупованих територіях? Покажуть "спостерігачі" від України на цих шоу – наші HIMARS", - резюмував він.

Як повідомлялося, у вівторок "народні ради" самопроголошених "республік" заявили про рішення провести т. зв. референдуми щодо входження до складу Росії з 23 до 27 вересня. Пізніше про проведення т. зв. референдуму на Херсонщині в цей самий період заявив голова окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо.

Теги: #референдум #подоляк

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