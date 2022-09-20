Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

Незаконні "референдуми" в ОРДЛО та на тимчасово окупованій території Херсонської області не зможуть зупинити Збройні сили України, упевнений радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…", – написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, так звані референдуми про входження до складу Росії відбудуться в окремих районах Донецької та Луганської областей (т. зв. ДНР та ЛНР) із 23 до 27 вересня. Таке рішення ухвалили у вівторок т. зв. народні ради фейкових республік.

Згодом голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про проведення 23-27 вересня т. зв. референдуму з питання входження регіону до складу РФ.