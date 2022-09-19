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21:45 19.09.2022

Судді Верховного Суду пропонують скликати збори суддів КГС ВС для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова

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Судді Верховного Суду пропонують скликати збори суддів КГС ВС для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова

Судді Верховного Суду України пропонують скликати нові збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для обговорення можливої відставки голови суду Богдана Львова.
Відповідне звернення суддів оприлюднила у фейсбуці суддя Олена Кібенко.
"15.09.2022 журналістами проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") була оприлюднена інформація, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Росії та незадекларованої квартири в Москві (частка 1/2 є власністю дружини). На зустрічі із суддями та працівниками апарату, яка відбулася наступного дня (16.09.2022 о 12:00), а також на своїй сторінці у фейсбуці Богдан Львов цю інформацію спростував", - йдеться у зверненні.
У ньому уточнюється, що на загальних зборах, скликаних на 19 вересня 2022 року на 12:00 за ініціативою самого Львова, "повідомлення про які було отримано лише за дві години до зборів, обговорювалося включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові суду, втім, воно до порядку денного включено не було".
"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів. Хочемо підкреслити – ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури", - наголошують судді.
Вони зазначають, що "не стверджують, що голова КГС ВС Львов є громадянином Росії або має там нерухомість, оскільки ці факти мають бути встановлені компетентними органами, але такі звинувачення, підкріплені документами, є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані".
"Небажання самого судді на час розслідування скласти повноваження голови суду, мотивуючи це тим, що саме через бажання зайняти його крісло і з'явилося це розслідування, залишає єдиний можливий варіант подальших дій – збір підписів за дострокове звільнення його з посади", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що відповідно до вимог ст. 42 закону України "Про судоустрій та статус суддів", судді КГС ВС розпочинають збір підписів суддів за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови КГС ВС.
"Пропонуємо скликати збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на 26 вересня 2022 року на 10:00 для обговорення зазначених питань з таким порядком денним: 1. Про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. 2. Про визначення тимчасового виконувача обов'язків голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду", - йдеться у зверненні.
Судді нагадують, що відповідно до ч. 4 ст. 42 закону України "Про судоустрій та статус суддів" голову касаційного суду може бути достроково звільнено з посади за ініціативою не менше як третини від загальної кількості суддів відповідного касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного касаційного суду.
"Звернення є відкритим для приєднання для всіх суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду", - йдеться у зверненні.

Теги: #відставка #суддя #верховний_суд

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