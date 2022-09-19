Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки сільських, селищних та міських військових адміністрацій у населених пунктах Херсонської області, які наразі окуповані російськими військами.

Текст відповідного указу №658/2022 від 19 вересня "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області" розміщено на сайті глави Української держави.

Згідно з указом, у Каховському районі будуть утворені Асканія-Нова, Великолепетиська, Верхньорогачицька та Горностаївська селищні військові адміністрації, а також Зеленопідська сільська військова адміністрація.

У Бериславському районі створюють Борозенську та Милівську сільські, а також Калинівську селищну військову адміністрацію. У Скадовському районі – Мирненську селищну та Новомиколаївську сільську військову адміністрацію. У Генічеському районі – Новотроїцьку селищну військову адміністрацію.

У Херсонському районі створюють Великокопанівську, Станіславську та Ювілейну сільські військові адміністрації, а також Херсонську міську військову адміністрацію.

"Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій… Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у тексті указу.