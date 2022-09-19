В Каменском районе сбит российский беспилотник - ВК "Восток"

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов сбит в понедельник днем в небе над Каменским районом Днепропетровской области, сообщается на странице Воздушного командования "Восток" в Facebook.

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровской области расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА. Держим строй!", - говорится в сообщении.

Ранее ряд местных изданий сообщили о взрывах, которые были слышны в г.Каменское, затем появилась информация о работе систем противовоздушной обороны.