Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав зруйнований житловий будинок в Ізюмі, розташований на вулиці Першотравневій, 2, де внаслідок авіаудару військами РФ загинули 54 людини.

"Усі ми бачимо, що "рускій мір" – це завжди біль, це завжди руйнування… це геноцид української нації", - сказав він у відеозверненні, знятому на тлі зруйнованої багатоповерхівки в Ізюмі.

Омбудсмен наголосив на важливості з'ясування всіх обставин загибелі людей.

"І найголовніше, щоб військовослужбовці армії РФ та найвище керівництво цієї держави були покарані. Покарання судове та покарання Боже. Точно це буде", - наголосив Лубінець.