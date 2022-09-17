Події

14:43 17.09.2022

СБУ оприлюднила свідчення жителя Куп'янська, який пройшов через тортури ФСБ під час окупації

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Служба безпеки України оприлюднила частину свідчень жителя Куп'янська Харківської області, в яких він розповідає про тортури, які співробітники ФСБ застосовували до нього та інших людей, вимагаючи інформацію про учасників АТО, Тероборони та інших проукраїнськи налаштованих городян.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом... У мене стріляли ще - з пневматики чи газової (зброї - ІФ), не знаю, бо я був у мішку. Били битами чи залізними трубами. ФСБшники у кабінеті закривали та робили, що хотіли. Коли сильно боляче, ти кричиш, отримував іще за те, що ти кричиш. Тут паяльниками випалювали хрести – німецькі. Саме зі мною перебував (чоловік - ІФ), йому випалили хрест", - розповідає куп'янчанин на відео, оприлюдненому на сайті СБУ.

За його словами, окупанти також погрожували стратою на мінному полі, розправою над близькими.

Чоловік також показує камеру, де його тримали. Хоча вона розрахована на двох, за словами постраждалого, окупанти тримали в ній вісьмох осіб одночасно.

"Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко зазначено в Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і Російська Федерація", - наголошують у СБУ.

Наразі Служба безпеки проводить оперативно-слідчі дії, щоб встановити всіх жителів деокупованих територій, які постраждали від тортур окупантів.

"СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов'язково доведеться відповідати в міжнародних судах", - запевняють у спецслужбі.

Теги: #сбу #купянськ

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