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19:02 16.09.2022

Україна має намір домовитися з Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти

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Україна має намір домовитися з Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт угоди між урядами України та Республіки Молдова про співпрацю у сфері вищої освіти.

Наголошується, що угода створить умови для розширення освітнього партнерства між країнами та забезпечить правову основу для розвитку двосторонніх академічних обмінів.

 

Теги: #молдова #освіта #співпраця

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