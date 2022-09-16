Україна має намір домовитися з Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Молдовою про співпрацю у сфері вищої освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт угоди між урядами України та Республіки Молдова про співпрацю у сфері вищої освіти.

Наголошується, що угода створить умови для розширення освітнього партнерства між країнами та забезпечить правову основу для розвитку двосторонніх академічних обмінів.