Події

07:11 16.09.2022

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

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В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

У деокупованому Ізюмі Харківської області розпочалися процесуальні дії щодо знайдених там масових поховань людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної – має бути завтра", – заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, завтра Ізюм відвідають українські та міжнародні журналісти.

"Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається й до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ має притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього", - сказав він.

Теги: #ізюм #масові_поховання

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