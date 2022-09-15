Події

20:46 15.09.2022

Час очікування в черзі на прощання з Єлизаветою II становить зараз приблизно вісім годин

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Час очікування в черзі на прощання з Єлизаветою II становить зараз приблизно вісім годин

Британська влада повідомила у четвер, що зараз охочі попрощатися з британською королевою Єлизаветою II мають провести в черзі в середньому вісім годин.

За даними британського телебачення, на 18:00 за місцевим часом черга розтягнулася більш ніж на сім кілометрів, і вона продовжує стрімко зростати, кількома годинами раніше вона становила приблизно шість із половиною кілометрів.

Представник палати громад, між тим, повідомив, що члени британського парламенту можуть попрощатися з королевою без черги і провести з собою на церемонію до чотирьох осіб.

Телебачення нагадує, що черга на прощання з королевою почала шикуватися ще до того, як труну з її тілом напередодні доставили до Лондона. Повідомлялося, що людей допускатимуть до зали Вестмінстерського палацу, де проходить церемонія прощання, цілодобово до 06:30 ранку за місцевим часом 19 вересня - дня похорону.

Королева померла у шотландському замку Балморал 8 вересня у віці 96 років. Новим англійським монархом став її старший син Карл III.

 

 

Теги: #королева #велика_британія

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