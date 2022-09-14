У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

Правоохоронці провели обшук у псевдовідділі поліції, створеному представниками РФ під час окупації Ізюма.

"Під час обшуку виявлено докази того, як окупанти намагалися створити "поліцію" на захопленій території. Зокрема, вилучено: книги обліку чергування так званих поліцейських, списки осіб, які обіймали фейкові посади, матеріали звернення громадян про вчинення злочину до псевдополіції, нормативно-правові акти РФ, печатки та штампи російського зразка тощо", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Обшук проводився в рамках кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України).