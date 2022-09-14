ФРН надало Україні ще чотири зенітні самохідні установки "Гепард"

Німеччина надала Україні ще чотири зенітні самохідні установки (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 24 од., випливає з даних федерального уряду.

Ще шість (ЗСУ) Gepard готуються до відправки до України. ЗСУ також отримали 53 тис. снарядів для цих ЗСУ.

У липні ФРН також надало Україні три 227 мм реактивні системи залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано десять 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 з більш ніж 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Окрім цього, після початку російського збройного вторгнення в Україну Київ також отримав від Берліна велику кількість іншого озброєння та воєнної техніки.

Наразі військову допомогу ФРН в Україні оцінено в $1,2 млрд.