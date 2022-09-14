Рада ЄС зняла введені в 2014 році санкції проти Януковича, Пшонки та їхніх синів

Рада Європейського Союзу зняла санкції щодо експрезидента України (2010-2014) Віктора Януковича, його сина, підприємця Олександра Януковича, колишнього генерального прокурора України (2010-2014) Віктора Пшонки та його сина, народного депутата України Верховної Ради IV-VI скликань (2006-2014) Артема Пшонки, запроваджені у 2014 році.

Текст відповідної постанови Ради ЄС №2022/1501 від 9 вересня 2022 року про внесення змін до постанови 208/2014 про обмежувальні заходи, спрямовані проти певних осіб, організацій та органів з урахуванням ситуації в Україні, опублікувало офіційне видання Євросоюзу Eur-Lex.

"На підставі розгляду Радою запису про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомостей про їхні права на захист та їхнє право на ефективний судовий захист, вони мають бути виключені з додатка I до Регламенту ЄС № 208/2014", - йдеться у тексті постанови.

Додаток I до Регламенту (ЄС) № 208/2014 змінюється видаленням з розділу А ("Список фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, зазначених у статті 2") та розділу в розділі В ("Право на захист та право на ефективний судовий захист" ") записів про всіх чотирьох зазначених осіб.

Як повідомлялося, згідно з постановою №208/2014 від 5 березня 2014 року було передбачено заморожування активів 18 громадян України, яких підозрюють у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні. Серед них – експрезидент Янукович та його сини Олександр та Віктор, ексглава МВС України Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Пшонка та його син, екскерівники СБУ Олександр Якименко та Ігор Калінін, ексзаступник глави адміністрації президента Андрій Портнов, ексміністр юстиції Олена Лукаш, ексглава адміністрації президента Андрій Клюєв та його брат, нардеп Сергій Клюєв, ексзаступник глави МВС Віктор Ратушняк, експрем'єр Микола Азаров та його син, нардеп від Партії регіонів Олексій Азаров, український бізнесмен Сергій Курченко, ексміністр освіти Дмитро Табачник та ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.

У постанові зазначається, що до списку можуть вноситися зміни за наявності відповідних обґрунтувань.

Перед цим британський міністр фінансів Джордж Осборн повідомив про запровадження економічних санкцій на території ЄС щодо 18 громадян України, підозрюваних у корупції, не уточнивши їхніх прізвищ. До цього Рада ЄС у середу схвалила санкції щодо 18 осіб, спрямованих на заморожування та відшкодування незаконно привласнених коштів української держави. Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс також повідомив про рішення заборонити в'їзд до Латвії 18 колишнім високопосадовцям на невизначений термін, список яких точно повторює список ЄС.

У серпні 2016 року суд ЄС скасував введені у 2014 році санкції проти другого сина експрезидента України Віктора Януковича-молодшого після повідомлень про його загибель.