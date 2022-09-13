Події

07:01 13.09.2022

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС

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Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), чотири основні, як і раніше, не працюють, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Було відновлено другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві", – йдеться в оновленні МАГАТЕ щодо України на його сайті в понеділок пізно ввечері.

Там зазначили, що останній діючий реактор №6 ЗАЕС, який працював кілька днів на потужності, необхідній для забезпечення власних потреб станції, був зупинений (10 вересня – ЕР) після відновлення лінії електропередачі 330кВ і перейшов у режим холодної зупинки, як і п'ять інших реакторів раніше.

"Наразі відновлено лінію 750/330 кВ, яку використовують для забезпечення електростанції необхідним для її функцій безпеки ресурсом, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві", - пояснили в агентстві, додавши, що обидві лінії можуть отримувати електроенергію від мережі через розподільчий пункт сусідньої ТЕС.

Там також уточнили, що чотири основні зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС не працюють.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що, незважаючи на наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС. В агентстві зазначили, що Гроссі розпочав попередні консультації з відповідними сторонами, про що, зокрема, заявив на Раді керуючих МАГАТЕ в понеділок.

Теги: #енергетика #електроенергія

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