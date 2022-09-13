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06:56 13.09.2022

Президент доручив створити штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури

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Президент доручив створити штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури

В Україні буде створено Координаційний штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні впонеділок увечері.

"За моїм дорученням прем'єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом". Буде утворено Координаційний штаб для швидкого реагування на подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - сказав він.

Президент подякував усім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах.

"Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари. Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області і міста Харкова вдалося відновити", - зазначив він.

Зеленський сказав: "Але сьогодні нові удари по енергетичних об'єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору".

Теги: #штаб #реагування #енергетична_інфраструктура

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