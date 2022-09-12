Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

Суд заарештував корпоративні права та майно "Львівської ізоляторної компанії" (ЛІК) на 470 млн грн, які, за даними Офісу генерального прокурора, належать громадянам РФ.

"За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права львівського підприємства на загальну суму 11 млн грн та на 19 об'єктів нерухомості цього підприємства. Загальна сума заарештованого майна становить близько 470 млн грн", – повідомив Офіс генпрокурора у понеділок на своєму сайті.

За його даними, власником заводу є естонська компанія, а бенефіціарами – група громадян РФ, які здійснюють фінансовий контроль за грошима від продажу скляних виробів.

У релізі не зазначено назву підприємства, проте джерело у правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про ТОВ "Львівська ізоляторна компанія".

Її статутний капітал становить 11,05 млн грн., а власником є естонське GIG Holdings OU.

За даними слідства, посадові особи ухиляються від сплати податку через фінансових посередників. Крім цього, ці громадяни РФ задіяні у матеріальному забезпеченні Міністерства оборони РФ.

Офіс генпрокурора зазначає, що вирішується питання про передачу заарештованого майна в управління АРМА.

Виторг ЛІК у 2021 році склав 552 млн грн, а чистий прибуток – 16,6 млн грн.

Заснована в 2006 році російська компанія "Глобал Інсулейтор Груп" (Global Insulator Group, GIG) зазначає на своєму сайті, що управляє процесами просування та розповсюдження продукції ВАТ "Південноуральський арматурно-ізоляторний завод" ("ЮАІЗ"). Однак раніше поряд із ним вона називала також і ЛІК.

У свою чергу, GIG входить до складу російської групи "ЮНАКО".