Живицький рекомендував мешканцям Сумщини вимкнути електроприлади і побутову техніку для уникнення пошкодження через зниження напруги в електромережі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям вимкнути електроприлади та побутову техніку для уникнення пошкодження.

"Впала напруга в електромережі по всій області! Рекомендую наскільки можна вимкнути електроприлади і побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження!", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за словами глави ОВА, можливі атаки російських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні.

Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.