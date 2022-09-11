Події

20:34 11.09.2022

Живицький рекомендував мешканцям Сумщини вимкнути електроприлади і побутову техніку для уникнення пошкодження через зниження напруги в електромережі

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Живицький рекомендував мешканцям Сумщини вимкнути електроприлади і побутову техніку для уникнення пошкодження через зниження напруги в електромережі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям вимкнути електроприлади та побутову техніку для уникнення пошкодження.

"Впала напруга в електромережі по всій області! Рекомендую наскільки можна вимкнути електроприлади і побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження!", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за словами глави ОВА, можливі атаки російських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні.

Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.

 

 

 

Теги: #електроенергія #сумська_область

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