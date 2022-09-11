Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Одразу по трьох містах Донецької області одночасно вдарили російські окупанти у неділю вдень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївка. Пошкоджено промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправку, зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину", - написав він у телеграм-каналі.

На місці обстрілів працюють рятувальники та правоохоронці - розбирають завали та документують злочини російських окупантів, додав Кириленко.