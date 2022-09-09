Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого обстрілу Харкова зросла до 14 осіб - Синєгубов

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами з РСЗВ "Ураган" удень 9 вересня, постраждали 14 мирних жителів, зокрема троє дітей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ушкоджень зазнали 14 людей. Зокрема троє дітей - 3, 11 та 15 років. Дітей госпіталізовано в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає. Четверо дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих - середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Харків із РСЗВ, є інформація про влучання в Шевченківському районі, зокрема, постраждав дитсадок і розпочалася пожежа. За його інформацією, є також влучання у приватні будинки (в деяких із них пожежі), у дитячий будинок творчості та школу, в об'єкт спортивної інфраструктури, а також горить дитячий садок у центральній частині міста.