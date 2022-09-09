Події

15:03 09.09.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова 10 постраждалих, зокрема діти - Терехов

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Унаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами вдень 9 вересня є постраждалі серед мирного населення, зокрема діти, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наразі внаслідок обстрілу 10 поранених, троє з них діти", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Харків із РСЗВ, є інформація про влучання в Шевченківському районі, зокрема постраждав дитсадок і розпочалася пожежа. За його інформацією, є влучання у приватні будинки (в деяких із них пожежі), у дитячий будинок творчості та школу, в об'єкт спортивної інфраструктури, а також горить дитячий садок у центральній частині міста.

Теги: #харків #обстріл

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