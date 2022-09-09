У Мелітополі 14 тисяч учнів розпочали навчальний рік в українських школах - мер

У Мелітополі 14 тисяч школярів розпочали навчальний рік в українських школах, зокрема шляхом дистанційного навчання, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Навчальний процес розпочато і на тимчасово окупованій рашистами території, і українською владою в наших школах дистанційно... Сьогодні ми може звітувати про те, що 14 тисяч українських учнів навчаються у наших мелітопольських українських школах", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у п'ятницю.

Мер міста зазначив, що торік у Мелітополі на навчання до шкіл вступили 15400 учнів. "Сьогодні ми маємо зменшення лише на 10%. З іншого боку, щодня спостерігається динаміка зростання кількості учнів у наших українських школах на дистанційній формі", - наголосив він.

При цьому Федоров звернув увагу, що російські окупанти всіляко намагаються зіпсувати можливість дистанційного навчання в Мелітополі. "Щодня ми відбиваємо DDoS-атаки, наші програмісти сьогодні на варті, і наші діти продовжують навчатись онлайн", - уточнив мер.

Крім того, він нагадав, що раніше окупанти намагалися змусити містян приводити дітей до організованих ними шкіл. Водночас, за його словами, вранці 9 вересня з'явилася інформація про те, що "російські військові обходять класи, не випускають дітей із приміщень шкіл навіть на перервах та повністю контролюють навчальний процес".

"Діти часто чують лайку між вчителями та російськими військовими. На кожній перерві діти також чують лише гімн Росії. І це точно не про навчальний процес", - додав Федоров.