Події

17:32 08.09.2022

Студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання - Мінреінтеграції

1 хв читати
Студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання - Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що студентам серед внутрішньо переміщених осіб та мешканців особливо небезпечних територій держава надасть можливість перевестися на навчання за рахунок державного бюджету.

"Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції.

Теги: #студенти #мінреінтеграції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 06.09.2022
Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

12:14 06.09.2022
Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

14:13 05.09.2022
Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном і не встигли вчасно продовжити навчання через війну, мають право на виїзд із України - МВС

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном і не встигли вчасно продовжити навчання через війну, мають право на виїзд із України - МВС

11:00 18.08.2022
Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

17:43 17.08.2022
Розпочав роботу Фонд допомоги ім. Шептицького для жінок, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

Розпочав роботу Фонд допомоги ім. Шептицького для жінок, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

12:50 16.08.2022
Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників – Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників – Мінреінтеграції

18:05 09.08.2022
В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

В Україні буде створено Національний корпус кримськотатарської мови - Мінреінтеграції

14:37 09.08.2022
Україна повернула ще 17 тіл загиблих українських військових - Мінреінтеграції

Україна повернула ще 17 тіл загиблих українських військових - Мінреінтеграції

11:28 26.07.2022
Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

18:12 21.07.2022
Студентів - дітей загиблих захисників України - негайно переведуть на місця держзамовлення

Студентів - дітей загиблих захисників України - негайно переведуть на місця держзамовлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав візит Блінкена важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу - Вілкул

Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

ЗСУ повернули під контроль України на харківському і південнобузькому напрямках понад 700 кв. км - Генштаб

У ЄС викрили фіктивний сайт "Фонду Зеленського", співпраця з ним вважатиметься співпрацею зі спецслужбами РФ - ГУР

ОСТАННЄ

Окупанти запустили ракету Х-59 по Криворізькому району, її знищено в повітрі силами ППО

НАТО планує організувати навчання за стандартами NSPA для української Агенції з оборонних закупівель - Резніков

Населені пункти, розташовані поряд із лінією фронту на Херсонщині, на межі знищення - голова ОВА

Зеленський назвав візит Блінкена важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території

Понад 70% українських культурних діячів продовжують свою професійну діяльність, незважаючи на війну

Противник упровадив суворі обмеження на переміщення місцевих жителів між населеними пунктами Херсонської області

Діти Єлизавети II прямують до шотландського замку Балморал, де королева перебуває під медичним наглядом

Блінкен оголосив про виділення Україні та ще 18 країнам Європи військової допомоги на $2 млрд

Перші результати економічного форуму щодо "плану Маршалла" у Польщі: інвестиції й угоди про спільні проєкти з партнерами із ЄС

Джерела забезпечення зимової військової форми диверсифіковано, всі ризики враховано - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА