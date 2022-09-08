Студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання - Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляє, що студентам серед внутрішньо переміщених осіб та мешканців особливо небезпечних територій держава надасть можливість перевестися на навчання за рахунок державного бюджету.

"Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції.