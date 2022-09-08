Події

10:51 08.09.2022

Під ворожим обстрілом іще один район Харкова, є влучення в адмінбудівлю

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Індустріальний район Харкова також перебуває під обстрілом російських окупантів, що триває зараз, наразі інформації про постраждалих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо два "прильоти". Один в адміністративну будівлю. Щодо другого інформація уточнюється. Також поки що немає інформації про постраждалих", - написав Терехов у телеграмі.

Як повідомлялося, у четвер уранці російські окупаційні війська обстрілюють Харків, за попередньою інформацією з РСЗВ. Під вогнем опинився Немишлянський район міста.

 

Теги: #харків #обстріл

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