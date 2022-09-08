Події

10:32 08.09.2022

Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор

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Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор

Ворог вів масований артобстріл Авдіївки, у Бахмуті влучив у Палац культури, у Костянтинівській громаді – в елеватор, також росіяни завдали ракетного удару по Кураховому, у Соледарі пошкоджено спортивний комплекс, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"По Кураховому росіяни завдали ракетного удару – поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок – масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила. У Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор – обсяги руйнувань ще встановлюємо", - написав він у фейсбуці.

У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова, наразі на місці працюють рятувальники.

Уночі під вогонь потрапив Соледар – пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. Без жертв.

"У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ – інформація про постраждалих не надходила", - додав голова ОВА.

Теги: #обстріл #донецька_область

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