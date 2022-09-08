Окупанти знову обстрілюють Харків, містян просять перебувати в укриттях

Харків знову під обстрілами російських окупаційних військ, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Обстріл Немишлянського району. Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про відсутність наразі постраждалих унаслідок ранкового обстрілу Немишлянського району Харкова російськими окупаційними військами.

"Російські окупанти завдали ударів по Немишлянському району Харкова. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація доповнюється", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він закликав людей за можливості перебувати в укриттях. "Просимо жителів максимально перебувати в укриттях, не ігноруйте сигналів тривоги", - написав Синєгубов.