Постпреди країн ЄС погодили пропозицію ЄК щодо призупинення візової угоди з РФ

Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС у Брюсселі схвалив у середу представлену напередодні Єврокомісією (ЄК) пропозицію призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим із Росією, повідомляють джерела в кулуарах інститутів ЄС.

"Всі пункти сьогоднішнього порядку денного у розділі "без обговорення" схвалено, включаючи візовий режим", - заявило джерело.

На порядку денному засідання на 7 вересня числився пункт: "Рішення Ради про призупинення застосування угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією (затвердження)".

Надалі узгоджений постпредами документ надійде на затвердження Ради ЄС, потім послідує публікація постанови ради в "Офіційному журналі" Євросоюзу, після чого призупинення угоди набуде чинності.

У вівторок член ЄК із внутрішніх справ Ілва Йоганссон оголосила на пресконференції в Брюсселі, що Єврокомісія запропонувала повністю призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим із Росією.

За її словами, "за нинішнього стану справ немає основи для довіри або для привілейованих відносин із Росією".

Вона пояснила, що призупинення цієї угоди означає, що громадяни Росії більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з тривалішим, дорожчим та складнішим процесом отримання візи.

"Я впевнена, що Рада ЄС швидко затвердить цю пропозицію - ще цього тижня. Це означає, що в понеділок уранці ми матимемо новий спільний візовий режим щодо Росії", - заявила Йоганссон.

Європейська комісія також повідомила у своєму комюніке, що після затвердження Радою ЄС її пропозиції щодо призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією російська сторона буде попереджена за 48 годин про набрання чинності цим рішенням.

"Тепер Раді (ЄС) належить вивчити та затвердити пропозицію про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим. Після затвердження призупинення набуде чинності на другий день після оприлюднення постанови в "Офіційному журналі" ЄС. Росії буде повідомлено щодо рішення про призупинення не пізніше ніж за 48 годин до набрання ним чинності", - йдеться в оприлюдненому в Брюсселі повідомленні ЄК.