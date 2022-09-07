СБУ припинила незаконну співпрацю чиновників митниці з особами із санкційного списку контрабандистів

Служба безпеки України провела спецоперацію, завдяки якій не допустила посилення впливу Росії на роботу митних органів України.

"Зокрема, мова йде про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з указом президента від 21.04.2021", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, три особи із цього списку мають російське громадянство, а одна – румунське, тому СБУ ініціювала припинення їхнього українського громадянства.

"Більшість підсанкційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афілійовані структури та намагалися зберегти вплив на посадових осіб", - наголошується в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, у результаті яких виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

"Наразі 24 митників, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від обійманих посад", - зазначено в повідомленні української спецслужби.