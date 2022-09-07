Раді пропонують законодавчо визначити статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді законодавчо визначити статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму.

Відповідний законопроєкт №8002 зареєстровано у парламенті 6 вересня.

Документ дає визначення поняттю "держава-терорист", яким пропонується замінити подане у статті 1 закону "Про боротьбу з тероризмом" у зв'язку з тим, що остання не відображає його внутрішній та зовнішньополітичний аспекти, а також визначити критерії ідентифікації держави як терориста.

Автори законодавчої ініціативи пропонують віднести до цих критеріїв, зокрема, військові маневри та навчання, що проводяться поблизу кордонів України (особливо зона до 30 км від смуги державного кордону) та становлять загрозу її незалежності й територіальній цілісності, підтримку збройних загонів найманців, вбивства та спроби вбивств державних і громадських діячів України, продаж зброї всупереч нормам міжнародного права, розробку, випробування та розгортання біологічної, хімічної, ядерної та/або космічної зброї, що підвищує ймовірність геноциду чи екоциду.

Крім того, законопроєкт визначає поняття "держава-спонсор тероризму" та порядок ведення Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) переліків і держав-терористів, і держав-спонсорів тероризму.

Водночас парламентарі вважають за необхідне передбачити конкретні види санкцій, які можуть бути накладені на такі держави. Йдеться про розрив дипломатичних відносин, невизнання легітимності влади, економічні санкції та підтримку правозахисних рухів усередині держави-терориста.

Серед авторів законопроєкту - голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), Іван Крулько ("Батьківщина"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Сергій Вельможний (група "Довіра").