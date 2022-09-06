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17:15 06.09.2022

Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад 750 жителів, зокрема дітей та людей з інвалідністю - Синєгубов

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Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад 750 жителів, зокрема дітей та людей з інвалідністю - Синєгубов

Із тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 753 особи, нині вони в безпеці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У співпраці з волонтерами, рятувальниками та правоохоронцями провели чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій. Цього разу з окупації вдалося вивезти 753 людини, в тому числі 163 дитини. Крім того серед евакуйованих було 9 людей з інвалідністю… Ті, хто цього потребує, отримали медичну та психологічну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Голова ОВА подякував усім "обласним службам, які брали участь у організації евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА та всім причетним".

"Окрема подяка волонтерам з організацій: Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, "Спільна справа", "Допомога дітям - Злагода", "Волонтер 68", Волонтерської організації U.Pravda.uа та Червоному Хресту України, які попри ризики для власного життя надають неоціненну допомогу населенню Харківщини", – додав він.

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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