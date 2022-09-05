В окупованій Боровій колаборанти готуються до псевдореферендуму, початок навчального року перенесли

У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області місцеві колаборанти розпочали підготовку до російського псевдореферендуму, повідомляє селищна рада.

"Місцевий колаборант Юрій Савченко ставить завдання своїм поплічникам із таких самих колаборантів щодо попереднього підбору кандидатур членів комісії та проведення роботи з населенням", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у Борівській селищній раді нагадують, що за участь у референдумі чи спонукання до участі у ньому передбачено кримінальну відповідальність та покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, окупанти вимагають, щоб батьки віддавали дітей до шкіл із російською програмою навчання.

"Хоча навчальний рік в окупованій громаді не розпочався за традиційним графіком, окупаційна влада вимагає віддавати дітей до школи з 1 жовтня. Як заохочення батькам обіцяють виплату в розмірі 10 000 рублів за те, що дитина піде до школи зі зміненою, російською програмою викладання, а потім ще обіцяють виплачувати по 4000 рублів щомісяця", - йдеться у повідомленні.

У селищній раді радять у такому разі намагатися евакуювати дітей на вільні території України.

Водночас в органі місцевого самоврядування зазначають, що небезпечно повертатися до громади до повної її деокупації.

"Відомі випадки, коли борівчани витрачали 6-7 днів, щоб доїхати додому власним транспортом через Василівку Запорізької області, де більша частина колії пролягає через окуповані території. Дорогою їх кілька разів грабували окупанти на блокпостах, забрали всі гроші та речі, які були з собою. Також нікуди не зникла загроза обстрілів, підриву на мінах, бойових дій, жорстокого поводження російських військових щодо місцевих жителів", - повідомляють у селищній раді.

Крім того, на території громади почастішали випадки зникнення чоловіків призовного віку.

"Чоловіків призовного віку забирають із власних будинків і з мішками на голові вивозять у невідомому напрямку. Деякі з них потім повертаються додому, доля інших залишається невідомою", - повідомляють у селищній раді.