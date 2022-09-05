Українські спецпризначенці знищили склад бюлетенів для "референдуму" в Запорізькій області - ГУР Міноборони України

Бійці спецпризначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спецоперацію в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області, повідомляє пресслужба ГУР МО у телеграм-каналі.

"Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Усі друковані матеріали - знищено", - зазначається у повідомленні.

Крім того, було знищено місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість убитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуювали у напрямку окупованого Криму.

Зазначається, що у декількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу - зокрема у будівлі управління Державної казначейської служби.

Окупанти впровадили у місті сувору комендантську годину з 7:00. Над містом рухаються військові гелікоптери.

Мирні мешканці внаслідок проведення спецоперації не постраждали.