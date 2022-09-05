Події

14:49 05.09.2022

Українські спецпризначенці знищили склад бюлетенів для "референдуму" в Запорізькій області - ГУР Міноборони України

1 хв читати
Українські спецпризначенці знищили склад бюлетенів для "референдуму" в Запорізькій області - ГУР Міноборони України

Бійці спецпризначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели спецоперацію в окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізької області, повідомляє пресслужба ГУР МО у телеграм-каналі.

"Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Усі друковані матеріали - знищено", - зазначається у повідомленні.

Крім того, було знищено місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість убитих та поранених уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуювали у напрямку окупованого Криму.

Зазначається, що у декількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу - зокрема у будівлі управління Державної казначейської служби.

Окупанти впровадили у місті сувору комендантську годину з 7:00. Над містом рухаються військові гелікоптери.

Мирні мешканці внаслідок проведення спецоперації не постраждали.

 

Теги: #референдум #запорізька_область #спецпризначенці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 30.08.2022
Окупанти обстріляли автомобілі цивільних, які виїхали на підконтрольну уряду територію України через блокпост у Василівці, – мер Мелітополя

Окупанти обстріляли автомобілі цивільних, які виїхали на підконтрольну уряду територію України через блокпост у Василівці, – мер Мелітополя

21:30 28.08.2022
У результаті обстрілу Оріхова Запорізької області двоє дітей отримали контузію

У результаті обстрілу Оріхова Запорізької області двоє дітей отримали контузію

21:27 26.08.2022
Глава ОВА: Звуки вибухів в обласному центрі Запорізької області – результат роботи ППО ЗСУ

Глава ОВА: Звуки вибухів в обласному центрі Запорізької області – результат роботи ППО ЗСУ

19:09 26.08.2022
Дев'ятьом правоохоронцям із Запорізької області повідомлено про підозру у держзраді

Дев'ятьом правоохоронцям із Запорізької області повідомлено про підозру у держзраді

15:25 26.08.2022
Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

20:22 25.08.2022
Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

Мер Мелітополя Федоров закликає городян розглянути можливість евакуації з міста до настання холодів

13:57 25.08.2022
У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

07:28 20.08.2022
Унаслідок обстрілу Запорізької області тяжко поранено дитину

Унаслідок обстрілу Запорізької області тяжко поранено дитину

09:49 18.08.2022
Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури – голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури – голова ОВА

13:14 15.08.2022
Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

Подоляк закликав жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

Окупанти обстріляли Золочів на Харківщині, двоє мирних жителів загинули - ОВА

Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

ОСТАННЄ

Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Благодійна платформа UNITED24 за 4 місяці зібрала для України понад $180 млн

На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

Якість повітря у Києві нормалізувалася - КМДА

Подоляк закликав жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

Письменник, який переїхав до Харкова з тимчасово окупованої Горлівки, виправдовував збройну агресію РФ проти України - СБУ

Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил РФ - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА