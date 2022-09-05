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11:50 05.09.2022

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

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Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України.

"Україна та українці у фокусі уваги Європарламенту. Переконався у цьому під час зустрічі з президентом Європарламенту Робертою Мецолою та керівниками політичних груп. Подякував нашим друзям за рішучість і лідерство в допомозі Україні. Наступного тижня відбудеться перша пленарна сесія ЄП у новому сезоні. Впевнений, що Європарламент та інші інституції ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України та визначать безумовним пріоритетом перемогу в цій війні, що ганебно розв’язала Росія", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що пріоритетами залишаються військова допомога, посилення санкційного тиску, фінансова та гуманітарна підтримка України.

"Після отримання Україною статусу кандидата нашим ключовим пріоритетом є перехід до переговорного процесу щодо членства. Розраховуємо на підтримку Європарламенту в цьому питанні", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #європарламент #шмигаль

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