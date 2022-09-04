Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

Ракетний удар, завданий Харкову в неділю ввечері, за попередніми даними, був здійснений з території Бєлгородської області РФ, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу в Новобаварському районі м.Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У сусідній багатоповерхівці вибиті вікна. Отримали поранення чоловік і жінка. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України). Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України у Харківській області.