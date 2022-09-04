Події

20:43 04.09.2022

Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

1 хв читати
Ракетного удару по Харкову в неділю ввечері було завдано з Бєлгородської області

Ракетний удар, завданий Харкову в неділю ввечері, за попередніми даними, був здійснений з території Бєлгородської області РФ, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу в Новобаварському районі м.Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У сусідній багатоповерхівці вибиті вікна. Отримали поранення чоловік і жінка. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України). Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України у Харківській області.

 

 

Теги: #рф #харков #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 04.09.2022
Окупанти обстріляли два райони Харкова, інформація щодо постраждалих і руйнування уточнюється

Окупанти обстріляли два райони Харкова, інформація щодо постраждалих і руйнування уточнюється

19:07 04.09.2022
Після вечірнього ворожого обстрілу Харкова двоє людей госпіталізовано, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

Після вечірнього ворожого обстрілу Харкова двоє людей госпіталізовано, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

08:25 04.09.2022
Окупанти обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві

Окупанти обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві

06:30 04.09.2022
У Харкові зафіксовано два прильоти

У Харкові зафіксовано два прильоти

21:43 03.09.2022
Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцям – Зеленський

18:44 03.09.2022
У результаті обстрілу Зеленодольська загинула дитина, попередньо десять людей постраждали

У результаті обстрілу Зеленодольська загинула дитина, попередньо десять людей постраждали

18:10 03.09.2022
Російські окупанти обстріляли територію Чернігівської області, пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти обстріляли територію Чернігівської області, пошкоджено житлові будинки

13:25 03.09.2022
У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

У Миколаївській області внаслідок обстрілу РФ загинула дитина, ще 4 людини поранені

12:58 03.09.2022
40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, не боєздатні - українська розвідка

12:18 03.09.2022
Росіяни вранці обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині, без жертв

Росіяни вранці обстріляли Великописарівську громаду на Сумщині, без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

ЗС України успішно відбили атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми та Соледара

ОСТАННЄ

У результаті детонації боєприпасу у Чернігові постраждали 15 осіб, із них 4 у лікарні, половина з них діти

Останнім часом почастішали обстріли прикордонних громад Чернігівської області з території РФ

Із 1 жовтня жінки 14 спеціальностей мають стати на військовий облік, за невиконання до нового року не штрафуватимуть

Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

Україна і Австрія домовилися про економічну співпрацю у розвитку проєктів

У Львові затримали харків'янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних

Окупанти розмістилися у будинках шкіл і прикриваються дітьми

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

ЗС України успішно відбили атаки окупантів у районі Бахмута, Майорська, Зайцевого, Кодеми та Соледара

Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА