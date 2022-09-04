Події

11:23 04.09.2022

Масштабна пожежа, що виникла в Харкові внаслідок нічного ракетного удару, локалізована, триває її ліквідація - ДСНС

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Масштабна пожежа, що виникла в Харкові внаслідок нічного ракетного удару, локалізована, триває її ліквідація - ДСНС

Рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу, що виникла в ресторанному комплексі в Київському районі Харкова внаслідок нічного ракетного удару, нанесеного ЗС РФ в ніч на неділю.

"Основне завдання рятувальників полягало в запобіганні подальшому поширенню вогню на сусідні забудови та лісовий масив. О 2:47 їм вдалося локалізувати пожежу. Наразі тривають роботи з її остаточної ліквідації", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Всі споруди ресторанного комплексу були дерев'яними, тому пожежа охопила майже всю територію. Загорілися дві основні будівлі і літній павільйон на загальній площі 2200 кв. м.

До ліквідації пожежі залучено 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 людей особового складу ДСНС.

Теги: #харків #дснс

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