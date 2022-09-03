Події

07:18 03.09.2022

У Житомирській області на міні підірвався автомобіль лісової охорони, одна людина загинула, ще одна тяжко поранена

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У Житомирській області на міні підірвався автомобіль лісової охорони, одна людина загинула, ще одна тяжко поранена

У лісгоспі на півночі Житомирської області одна людина загинула, ще одну тяжко поранено в результаті підриву на протитанковій міні службового автомобіля лісової охорони, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На півночі області у Народицькому лісгоспі на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль лісової охорони. На жаль, одна людина загинула, другий працівник лісництва перебуває в реанімації", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Глава ОВА закликав мешканців області бути пильними. "Небезпека мін та інших смертельних "подарунків" окупантів залишається. Будьте обережні та обходьте неперевірені ДСНС шляхи!", - написав він.

 

 

 

Теги: #жертви #житомирщина #міна

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