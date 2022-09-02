Події

16:33 02.09.2022

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" за два тижні роботи сплатив держкомпаніям майже 815 млн грн

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Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" за два тижні після повноцінного виходу 19 серпня на експортні напрямки до Словаччини та Румунії сплатив державним компаніям майже 815 млн грн, збільшивши частку держави в експорті електроенергії майже вчетверо – до 50%.

"Надходження державним НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") та НАЕК "Енергоатом" за два тижні роботи АК "ЕКУ" становили майже 815 млн грн", – йдеться у пресрелізі компанії, наданому агентству "Інтерфакс" -Україна" у п'ятницю.

Згідно з релізом, плата за міждержавний перетин, передачу електроенергії та диспетчеризацію на адресу "Укренерго" становила 640 млн грн.

Крім того, "ГарПоку" у рамках виконання спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, згідно з якими експортери спрямовують 80% прибутку від експорту на ці цілі, сплачено 85,3 млн грн. Також забезпечено надходження 90 млн грн "Енергоатому" за електроенергію, яку він виробляє, в якого "ЕКУ" через Українську енергетичну біржу придбала весь обсяг ресурсу для експорту. Таким чином, обсяги експорту держгенерації в останні два тижні серпня збільшено вп'ятеро порівняно з першими двома тижнями серпня.

"З 19 до 31 серпня "ЕКУ" експортувала до Румунії та Словаччини 39 тис. МВт-год державної електроенергії, що у 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні 1,5 місяці після відкриття цих напрямків", - уточнили в компанії.

Там наголосили, що частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини зросла майже вчетверо – з 13%, якою вона була з 1 липня до 18 серпня, до 50% за останні два тижні серпня.

"Вихід на ринок профільної державної трейдингової компанії, в якій концентрується професійна ринкова експертиза та залучені досвідчені трейдери та аналітики, посилив конкурентні позиції держави", – резюмували у компанії.

Як повідомлялося, АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"), 100% акцій якого належать державі, 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні "Укренерго" право доступу на 19 серпня до міждержавного перетину у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю 62 МВт. Надалі з можливих 3 тис. МВт-год на добу компанія викуповує перетин для експорту за румунським напрямом 1488 МВт-год на добу (62 МВт на кожну годину доби), за словацьким – для постачання 1512 МВт-год на добу (по 63 МВт на кожну годину).

За результатами аукціонів, перетин до Румунії за десять днів серпня обійшовся експортерам у 502,1 млн грн, що у перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, до Словаччини – 519,5 млн грн (на 63% вище, ніж середня добова вартість перетину третього тижня серпня).

Загалом надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня до 31 серпня зросло до 2,94 млрд грн, збільшившись більше ніж на мільярд грн в останню декаду серпня.

"ЕКУ" 28 червня 2022 року у рамках виконання вимоги Третього енергопакета було перепідпорядковано від Міненерго Мінекономіки для створення на його базі державного енерготрейдера.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середині липня наголошував, що державний енерготрейдер буде таким самим учасником ринку, як і будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.

Генеральним директором "ЕКУ" 22 червня було призначено Бутенка. Як зазначалося в повідомленні компанії, він має 15-річний досвід реалізації великих проєктів у сфері енергетики, зокрема, найбільшого приватного оператора з продажу енергоресурсів D.Trading та більш ніж 10-річний досвід у галузі інвестиційного банкінгу в Європі, Канаді та США.

Теги: #еку

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