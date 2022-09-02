Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" за два тижні роботи сплатив держкомпаніям майже 815 млн грн
Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" за два тижні після повноцінного виходу 19 серпня на експортні напрямки до Словаччини та Румунії сплатив державним компаніям майже 815 млн грн, збільшивши частку держави в експорті електроенергії майже вчетверо – до 50%.
"Надходження державним НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") та НАЕК "Енергоатом" за два тижні роботи АК "ЕКУ" становили майже 815 млн грн", – йдеться у пресрелізі компанії, наданому агентству "Інтерфакс" -Україна" у п'ятницю.
Згідно з релізом, плата за міждержавний перетин, передачу електроенергії та диспетчеризацію на адресу "Укренерго" становила 640 млн грн.
Крім того, "ГарПоку" у рамках виконання спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, згідно з якими експортери спрямовують 80% прибутку від експорту на ці цілі, сплачено 85,3 млн грн. Також забезпечено надходження 90 млн грн "Енергоатому" за електроенергію, яку він виробляє, в якого "ЕКУ" через Українську енергетичну біржу придбала весь обсяг ресурсу для експорту. Таким чином, обсяги експорту держгенерації в останні два тижні серпня збільшено вп'ятеро порівняно з першими двома тижнями серпня.
"З 19 до 31 серпня "ЕКУ" експортувала до Румунії та Словаччини 39 тис. МВт-год державної електроенергії, що у 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні 1,5 місяці після відкриття цих напрямків", - уточнили в компанії.
Там наголосили, що частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини зросла майже вчетверо – з 13%, якою вона була з 1 липня до 18 серпня, до 50% за останні два тижні серпня.
"Вихід на ринок профільної державної трейдингової компанії, в якій концентрується професійна ринкова експертиза та залучені досвідчені трейдери та аналітики, посилив конкурентні позиції держави", – резюмували у компанії.
Як повідомлялося, АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"), 100% акцій якого належать державі, 17 серпня вперше придбало на щоденному аукціоні "Укренерго" право доступу на 19 серпня до міждержавного перетину у напрямках Румунії та Словаччини рівним графіком загальною потужністю 62 МВт. Надалі з можливих 3 тис. МВт-год на добу компанія викуповує перетин для експорту за румунським напрямом 1488 МВт-год на добу (62 МВт на кожну годину доби), за словацьким – для постачання 1512 МВт-год на добу (по 63 МВт на кожну годину).
За результатами аукціонів, перетин до Румунії за десять днів серпня обійшовся експортерам у 502,1 млн грн, що у перерахунку на добу на 39% вище, ніж у третій тиждень серпня, до Словаччини – 519,5 млн грн (на 63% вище, ніж середня добова вартість перетину третього тижня серпня).
Загалом надходження НЕК "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з 30 червня до 31 серпня зросло до 2,94 млрд грн, збільшившись більше ніж на мільярд грн в останню декаду серпня.
"ЕКУ" 28 червня 2022 року у рамках виконання вимоги Третього енергопакета було перепідпорядковано від Міненерго Мінекономіки для створення на його базі державного енерготрейдера.
Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середині липня наголошував, що державний енерготрейдер буде таким самим учасником ринку, як і будь-який інший, а головним постачальником електроенергії йому буде державна генерація.
Генеральним директором "ЕКУ" 22 червня було призначено Бутенка. Як зазначалося в повідомленні компанії, він має 15-річний досвід реалізації великих проєктів у сфері енергетики, зокрема, найбільшого приватного оператора з продажу енергоресурсів D.Trading та більш ніж 10-річний досвід у галузі інвестиційного банкінгу в Європі, Канаді та США.