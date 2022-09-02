Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову зруйновано спорткомплекс, де тренувалися чемпіонки світу з синхронного плавання

Унаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову близько півночі, було зруйновано приміщення спорткомплексу "Локомотив" ім. Г.Кірпи, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки з синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських ігор. Знищено басейн, сучасний боксерський клуб, який урочисто відкрився лише в лютому цього року", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

"Росіяни вкотре чинять терор проти мирного населення, і це все, що їм лишається. Адже успіхів на фронті вони не мають. Все відбудуємо. А в наших спортивних комплексах знову будуть займатися найталановитіші спортсмени світу. Після перемоги!", - додав він.