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12:39 02.09.2022

"Укравтодор" до 1 листопада на 100% буде готовий до зими - перший заступник голови агентства

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"Укравтодор" до 1 листопада на 100% буде готовий до зими - перший заступник голови агентства

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") проводить підготовку до зими з диверсифікацією постачання технічної солі.

"До зими ми почали готуватися заздалегідь. На сьогоднішній день в наявності залишки протиожеледних матеріалів з торішнього періоду – це 25 тис. тонн технічної солі та 159 тис. тонн фрикційних матеріалів. На початок погіршення погодних умов заготовимо 283 тис. тонн фрикційних матеріалів та 89 тис. тонн технічної солі (50% від нормативної потреби на весь осінньо-зимовий період). Готуємося, техніка є, до речі, цього сезону плануємо залучити 4885 од. техніки та механізмів", - сказав перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що у зв'язку із зупинкою ДП "Артемсіль" роботи через бойові дії в регіоні та припинення ним постачання технічної солі в "Укравтодорі" змогли знайти альтернативних постачальників цього ресурсу.

"Ми промоніторили інші родовища та виробництва у нашій країні та знайшли альтернативу на заході: Стебницьке родовище калійних солей у Львівській області та Буштинське родовище у Закарпатській області, а також родовища бішофіту на Полтавщині. Ми вже провели технічні випробування матеріалів – наявна сировина не поступається за якістю тій, яку ми закуповували раніше, а іноді навіть краща за плавильністю матеріалу", - зазначив Івко.

За його словами, окрім технічних характеристик "Укравтодор" враховував і економічну складову таких постачань.

"Також працюємо з нашими європейськими партнерами, спілкуємося щодо забезпечення можливості закупівлі технічної солі з Європи. Тому на 1 листопада 2022 р. будемо готові до зими на всі 100%", - заявив він.

За словами першого заступника голови "Укравтодору", щодо заготівлі пального питань також немає.

Крім того, Івко нагадав, що на базі "Укравтодору" працює Оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, до якого входять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної служби безпеки на транспорті, АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Київської військової адміністрації та міської державних адміністрацій, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників та Асоціації міжнародних перевізників України.

Теги: #транспорт #укравтодор #зима

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