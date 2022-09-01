Російські окупанти обстріляли Енергодар і територію ЗАЕС у день запланованого візиту місії МАГАТЕ – ГУР

Уранці у четвер, 1 вересня, російські окупаційні війська обстріляли місто Енергодар, а також завдали ударів у безпосередній близькості до території Запорізької АЕС, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Повідомляється, що 1 вересня на ЗАЕС має розпочатися місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі.

"Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - зазначають у ГУР.

Українська розвідка закликала світову спільноту надати адекватну оцінку діям окупантів, забезпечити ефективну та безпечну роботу Місії МАГАТЕ і сприяти повній демілітаризації міста Енергодар.