Установчі документи та розгортання field office спецтрибуналу з розслідування агресії РФ можуть бути до кінця цього року – заступник глави ОП Смирнов

Перші установчі документи та розгортання field office спеціального трибуналу щодо розслідування злочинів агресії РФ проти України можуть бути вже до кінця цього року, зазначає заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

"Альтернативи створенню окремого спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії, в результаті чого ми матимемо практичну можливість притягнути вище військово-політичне керівництво Росії до кримінальної відповідальності, не існує", - сказав Смирнов журналістам у Києві у вівторок.

Він зазначив, що "ми зважили всі альтернативи, ми оцінили всі можливі ризики, думали піти варіантом через Раду Безпеки ООН, але розуміємо, що Росія може там заблокувати цей процес".

За словами заступника глави Офісу президента, Україна також оцінювала юрисдикційні моменти Міжнародного кримінального суду. За його словами, з урахуванням нератифікації Римського статуту Україною та Росією, за пів року жодне провадження щодо агресії не розслідується.

"Тому ми виступаємо з ініціативою створення спеціального міжнародного трибуналу з чітким мандатом щодо розслідування саме злочину агресії. Конкретні практичні переговори з міжнародними партнерами тривають", - зазначив Смирнов.

Він наголосив, що Україна не наполягає на тому, щоб цей трибунал розміщувався саме в Україні. "Ми проводимо практичні переговори з окремими країнами ЄС і маємо оптимізм щодо того, що перші установчі документи та розгортання field office для роботи цього трибуналу може бути десь наприкінці цього року", - наголосив заступник глави Офісу президента.

Він додав, що країни-партнери України підтримують створення спеціального трибуналу. "Ми отримали за кілька місяців дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, рішення Європейського парламенту, що повністю підтримують ідею створення цього трибуналу", - підсумував Смирнов.