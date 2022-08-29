Постраждалих у результаті обстрілу Миколаєва вже 24

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 24 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами м.Миколаїв у понеділок удень.

"24 поранених та 2 загиблих", - написав Кім у телеграмі.

Як повідомлялося, під час обстрілів Миколаєва російськими окупантами в понеділок містом було завдано 12 ракетних ударів. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 постраждалих жителів міста. Є влучення в житлові будинки та навчальні заклади.