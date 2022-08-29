Події

08:18 29.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (2), Чугуївському (1) районах області та Київському (2) районі міста", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, ввечері 28 серпня одна з ворожих ракет влучила у 3-поверхову будівлю у Київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі 5 кв.м. Від ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 14 фахівців особового складу. Жертв і постраждалих немає.

Крім того, рятувальники тричі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожі вибухонебезпечні предмети.

 

 

Теги: #харків #обстріли #зведення

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