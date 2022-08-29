Єрмак: Ядерний шантаж РФ не повинен залишатися без відповіді

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на ворожий обстріл тимчасово окупованого Енергодара та повідомив, що ядерний шантаж Росії не має залишатися без відповіді.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують і намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують відповідь по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не повинен залишатися без відповіді", - написав Єрмак у телеграм-каналі у неділю ввечері.