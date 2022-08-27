КРАІЛ заявляє про відсутність підстав для анулювання ліцензії "1XBET"

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТОВ "ТБК" (бренд "1XBET") для отримання ліцензій, та направила запити до Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної служби фінансового моніторингу України, а також Подільської окружної прокуратури міста Києва, що здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТОВ.

"Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документу від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ "ТБК" та власників бренду "1XBET" із державою-агресором. Зважаючи на це, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ," – йдеться у повідомленні регулятора грального ринку у суботу.

Відповідно до нього, законодавство про азартні ігри містить виключний перелік підстав для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

"Таким чином, документальне підтвердження наявності контролю з боку рф за діяльністю ТОВ "ТБК" стане підставою для невідкладного прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензій", - зазначила КРАІЛ.

Як повідомлялося, Комісія видала ліцензії ТОВ "ТБК" ("Твоя беттингова компанія") на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино 30 березня, вже після початку війни. Після того, як петиція з вимогою заборонити роботу "1XBET" в Україні набрала понад 25 тисяч голосів, президент України Володимир Зеленський на початку серпня доручив уряду розібратися з цим питанням. Крім того, БЕБ перевіряє компанію на предмет дотримання податкового законодавства.

Згідно з інформацією opendatabot, бенефіціаром "ТБК", зареєстрованою у червні 2021 року зі статутним капіталом 30 млн грн, вказано Сергія Цибіна. Компанія зареєстрована на єдиному податку 2%.