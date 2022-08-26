Глава ОВА: Звуки вибухів в обласному центрі Запорізької області – результат роботи ППО ЗСУ

Гучні звуки вибухів, які чути ввечері в п'ятницю, в обласному центрі Запорізької області, це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Гучні звуки вибухів, що були чутні годину тому в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункти поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо", - написав Старух у телеграм-каналі.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, "за попередніми даними, окупанти здійснили обстріл з РСЗВ. Два удари були завдані з боку Василівського району, ще 4 удари були зафіксовані поблизу населеного пункту Запорізького району. Інформація попередня і вимагає уточнення".