Дев'ятьом правоохоронцям із Запорізької області повідомлено про підозру у держзраді

За співпрацю з окупаційною владою повідомлено про підозру у державній зраді 9 співробітників правоохоронних органів Запорізької області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, з квітня 2022 року шість поліцейських з Мелітополя та троє з Токмака зрадили присязі і почали співпрацювати з окупантами", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, підозрювані виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, колишні українські поліцейські задіяні у патрулюванні вулиць та проведенні обшуків за місцями проживання своїх колишніх колег.